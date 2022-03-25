بنزرت: استرجاع عقار دولي سياحي يمسح 11 ألفا و650 مترا مربعا ومدرج ضمن مشروع مارينا بنزرت

نفّذت مصالح الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت، اليوم الجمعة، قرار اسقاط حق صادر عن وزير أملاك الدولة بتاريخ 1 مارس الجاري ضد شركة ” بنزرت كاب 3000″ لاخلالها بالشروط التعاقدية، شمل استرجاع عقار دولي سياحي بمساحة 11650 متر مربع مشمول بمثال التهيئة العمرانية لمدينة بنزرت، وفق المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية الازهر العبيدي.

وأوضح العبيدي، في تصريح لـ”وات”، أن العقار المسترجع كان مدرجا سابقا في اطار ما سمي “بالفسحة” ضمن مشروع مارينا بنزرت والواقع على طول الفضاء البحري للمارينا حاليا الى حدود جسر سيدي سالم، مشيرا إلى آأنّه ستتم إعادة توظيف العقار لاحقا طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل وبالتنسيق مع المصالح الرسمية والمجتمعية.

وبيّن ان عملية التنفيذ الميداني بحضور مختلف المصالح والهياكل المتداخلة من ممثلي الإدارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية، والمندوبية الجهوية للسياحة، والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، ودائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية، ومعتمدة بنزرت الشمالية نيابة عن والي الجهة علاوة على المصالح الأمنية.

وكان والي بنزرت قد أعلن، في تصريح سابق ” لوات”، في اعقاب جلسة عمل انتظمت بتاريخ 20 جانفي 2022 بمقر الولاية خصصت لمتابعة عدد من الوضعيات العقارية وفضّ اشكالياتها المعطّلة للتنمية عموما بالجهة، عن قرار اسقاط حق واسترجاع لفائدة الدولة كامل المساحة المدرجة سابقا في اطار ما سمي “بالفسحة” من شركة “كاب 3000? وذلك لانتهاء المدة الزمنية التي منحتها الدولة للشركة لانجاز هذا العنصر من المشروع والتي فاقت الـ5 سنوات.

وأضاف ان كامل المساحة المسترجعة لفائدة الدولة سيتم احالتها من جديد لمصالح أملاك الدولة لاعادة توظيفها بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية الرسمية والمجتمعية، وذلك وفق الإجراءات القانونية المستوجبة.