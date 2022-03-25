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اللاعب التركي يلماز يعتزل اللعب دوليا بعد خروج منتخب بلاده من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم

2022/03/25 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

قرر المهاجم التركي بوراك يلماز اعتزال اللعب دوليا وذلك مباشرة بعد خروج منتخب بلاده من نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 عقب الخسارة أمس الخميس أمام البرتغال 1-3 في لقاء أضاع خلاله ضربة جزاء حين كانت بلاده متخلفة 1-2 في بورتو.

وقال يلماز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة “كانت مباراتي الأخيرة بقميص المنتخب الوطني” معرباً عن حزنه العميق لانتهاء مسيرته الدولية بهذه الطريقة.

وكان صاحب الـ36 سنة وراء هدف تقليص الفارق لمنتخب بلاده في مباراة أمس ضمن نصف نهائي المسار الثالث من الملحق القاري، بعدما تقدمت البرتغال بهدفين نظيفين، ثم حصل على فرصة لإدراك التعادل لكنه فشل في ترجمة ضربة الجزاء قبل 5 دقائق على النهاية.

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