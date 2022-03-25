سيدي بوزيد: انطلاق الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي النسائي بالرقاب

تحت شعار “تويزة”، انطلقت اليوم الجمعة، بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي النسائي، ببادرة من جمعية “صوت حواء”، وذلك بدعم من عدد من الإدارات الجهوية المعنية، على غرار المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وهياكل المساندة والتمويل بالجهة.

وتأتي هذه المبادرة، حسب ما أكدته رئيسة جمعية “صوت حواء”، جنات كداشي، في إطار المساهمة في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ودفع المبادرات الاقتصادية الفردية والجماعية.

وتهدف، أيضا، الى تركيز معرض سنوي للمبادرات النسائية، وذلك للمساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إيجاد حلول لتسويق المنتوجات الحرفية النسائية، ودعم قدرة باعثات المشاريع على استغلال الموارد والفرص المتاحة، والبحث عن أسواق جديدة، والرفع من نسبة مساهمة النساء في الدورة الاقتصادية، ودعم هيكلة الأنشطة الاقتصادية النسوية، فضلا عن توفير فضاء سنوي لتبادل الخبرات والتعرف على فرص التمويل والمرافقة وتعزيز روح ريادة الأعمال لدى النساء.

ويتضمن برنامج المنتدى، الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام، بالإضافة الى معرض المنتوجات النسائية، ورشات حول دليل الاجراءات الصحية في الانتاج وتقنيات التسويق الالكتروني والحوكمة وتكوين المجمعات النسائية. كما تنتظم بالمناسبة، العديد من العروض الموسيقية والتنشيطية وعرض للأزياء التقليدية.