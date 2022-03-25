5 سنوات سجنا ضد مسؤول في إحدى الشركات المصادرة..

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدة 5 أعوام في حق مسؤول في إحدى الشركات المعنية بملف المصادرة وذلك من أجل سوء استغلال الوظيف والاستيلاء على أموال وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفته.

ويستفاد من أوراق ملف القضية، أن المتهم تم تعيينه على رأس احدى المؤسسات المعنية بملف المصادرة لمدة 5 اعوام انطلاقا من سنة 2013 ووضع تحت تصرفه ملف المنقولات المصادرة الا أنه وحسب نتائج الاختبارات الفنية المجراة لاحقا تبين استيلاؤه على أموال ناتجة عن التفويت في منقولات مصادرة تابعة لبعض أفراد عائلة الرئيس الراحل الأسبق بن علي.

كما نسب إلى المتهم تمتيع ابنته بسفرات إلى خارج البلاد من أموال بيع الأملاك المصادرة ، وتمكينها من عمل دون المرور عبر المناظرة.

وقضت هيئة المحكمة بسجن المتهم مدة 5 أعوام وسجن ابنته مدة عامين اثنين وفق ما اوردته موزاييك.