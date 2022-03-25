حجز مبلغ من العملة التونسية المهربة بقيمة 240 ألف دينار وكمية من السوائل المنكهة مجهولة المصدر بصفاقس..

في إطار مكافحة تهريب وتبييض الأموال بكامل التراب الوطني، تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس إثر توفر معلومة مفادها وجود بضائع مخزنة داخل محل بإحدى المناطق بجهة صفاقس على خلاف الصيغ القانونية فتم إثر التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة المحل المذكور، وبتفتيشه بحضور صاحبه، تم العثور على مبلغ من العملة التونسية بقيمة 240 ألف دينار لا يملك في شأنه أية وثيقة تثبت شرعية مسكه إضافة إلى كمية من السوائل المنكهة الخاصة بالسجائر الالكترونية مجهولة المصدر تتمثل في 474 عبوة تزن اجمالا 37 لترا .

تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم اثر استشارة النيابة العمومية الاذن بالاحتفاظ بالمشتبه به من أجل مسك بضاعة متأتية عن جنحة التهريب أو التوريد بدون إعلام ومن أجل مسك عملة تونسية مشبوهة المصدر وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.