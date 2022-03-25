لقاء منتظر بين نور الدّين الطبوبي ووفد ممثّل عن صندوق النقد الدولي

عاجل: الرصد الجوّي يحذّر من رياح قويّة بهذه المناطق

إيحاءات جنسيّة في عرض مسرحي موجّه للأطفال: مدير مهرجان المسرح بجندوبة يعلّق

زهير المغزاوي لقيس سعيّد: “لست وحدك من صنع لحظة 25 جويلية”

الحرس الديواني بصفاقس يحجز مبلغ 240 ألف دينار مهرّب و474 عبوة سوائل منكّهة للسجائر مجهولة المصدر

2022/03/25 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, غير مصنف, مجتمع

حجزت فرقة الحرس الديواني بصفاقس 240 الف دينار من العملة التونسية و 474 عبوة من السوائل المنكّهة الخاصة بالسجائر الالكترونية مجهولة المصدر، تزن اجمالا 37 لترا، في اطار مكافحة تهريب وتبييض الأموال بكافة التراب الوطني، وفق بلاغ ما اورده بلاغ للديوانة التونسية، الجمعة.

وافادت الادارة العامة للديوانة، انه تم ايجاد المحجوز داخل محل بإحدى المناطق بجهة صفاقس على خلاف الصيغ القانونية، ليتم مداهمة المحل المذكور إثر التنسيق مع النيابة العمومية بحضور صاحبة الذي لا يملك اية وثيقة تثبت شرعية العملة المتوفرة لديه.

وتم بحسب المصدر ذاته، تحرير محضر حجز في الغرض والاذن بالاحتفاظ بالمشتبه به من أجل مسك بضاعة متأتية عن جنحة التهريب أو التوريد بدون إعلام ومن أجل مسك عملة تونسية مشبوهة المصدر وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، وذلك ثر استشارة النيابة العمومية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn