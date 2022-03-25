توننداكس ينهي تداولاته الاسبوعية على ارتفاع طفيف بنسبة 7ر0 بالمائة

بعد تأرجحه بين الارتفاع والانخفاض، تحت تأثير تخفيض “فيتش رايتينغ” للترقيم السيادي لتونس، انهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، أسبوع المعاملات، على استقرار في مستوى 36ر7131 نقطة فيما حقق المؤشر المرجعي للبورصة، ارتفاعا طفيفا منذ بداية السنة بنسبة 7ر0 بالمائة، ، وفق شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

وبلغت قيمة التداولات ببورصة تونس، خلال الأسبوع الممتد من 21 الى 25 مارس 2022، زهاء 1ر50 مليون دينار، اي بمعدل تداول يومي في حدود 10 ملايين دينار، وكان سهم مجمع “وان تاك” الاكثر حيوية ليستحوذ على 17 مليون دينار من قيمة المعاملات، ما يمثل نحو 34 بالمائة من اجمالي التداولات.

واعتلى سهم “سرفيكوم” قائمة الارتفاعات بنسبة 7ر21 بالمائة منهيا الأسبوع عند سعر 290ر1 دينار ومبادلات بقيمة 29 الف دينار.

وواصل سهم “ايتاك” رحلته صعودا، ليكون ضمن كوكبة ذات المردود الايجابي متطورا بما يعادل 9ر15 بالمائة ويقفل عند سعر 590ر0 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 32 الف دينار.

في المقابل، تكبد سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة أكبر التراجعات الأسبوعية، ليخسر زهاء 13 بالمائة من قيمته ويبلغ مستوى 470ر0 دينار مع انتهاء التداولات الأسبوعية فيما تقهقر سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي، بدوره بنسبة 7ر8 بالمائة ويختتم الاسبوع على سعر 420ر0 دينار ومبادلات بقيمة 10 الاف دينار