عاجل: هذه آخر تطورات قضية الصحفي خليفة القاسمي..

هكذا سيصبح سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان #خبر_ عاجل

لقاء منتظر بين نور الدّين الطبوبي ووفد ممثّل عن صندوق النقد الدولي

عاجل: الرصد الجوّي يحذّر من رياح قويّة بهذه المناطق

تصفيات مونديال قطر 2022 : المنتخب المغربي يتعادل في كينشاسا مع الكونغو الديمقراطية 1-1

2022/03/25 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الجمعة تعادلا ثمينا خارج قواعده امام منتخب الكونغو الديمقراطية (1-1) في مباراة ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كاس العالم قطر 2022 التي اقيمت بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.
وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر منذ الدقيقة 12 بتسديدة من يوان ويسا استقرت في شباك الحارس المغربي ياسين بونو.
ونجح المنتخب المغربي في تعديل الكفة عن طريق طارق تيسودالي في الدقيقة 76.
وكان منتخب اسود الاطلس اهدر قبل ذلك ركلة جزاء عبر ريان مايي في الدقيقة 55.
وتقام مباراة الاياب يوم الثلاثاء القادم بالدار البيضاء.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn