وزير التربية: “سيتم قريبا جدا عقد جلسة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي للتوصل إلى حلول لكل المشاكل العالقة”

قال وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الجمعة ، إنه سيتم قريبا جدا عقد جلسة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي للتوصل إلى حلول لكل المشاكل العالقة خاصة وأن الامتحانات على الأبواب.

وأضاف السلاوتي في تصريح له على هامش ندوة صحفية بمنتزه النحلي خصصت للإعلان عن إطلاق مجسم البيئة “لبيب” ومشروع التربية البيئية من أجل متوسط مستدام “Eden Med” وردا على سؤال يتعلق بموقف الوزارة من تلويح النقابة العامة للتعليم الثانوي قوله إنه يعول على تفهم الطرف النقابي اعتبارا للوضع المالي الذي تمر به البلاد.

وبخصوص ملف الاصلاح التربوي أفاد الوزير انه تم وضع رزنامة دقيقة جدا لهذا المسار مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال شهر نوفمبر القادم لتكون العودة المدرسية 2023/2024 منطلقا للاصلاح وتطوير البرامج والزمن المدرسي وتكوين المدرسين وتطوير الفضاءات المدرسية.