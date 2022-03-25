سوسة: حرس مرور مساكن يحجز بضائع مهربة ومجهولة المصدر بقيمة 68 الف دينار

ضبطت دورية أمنية مشتركة لفرقة ومركز حرس المرور بمساكن من ولاية سوسة، صباح اليوم الجمعة، شاحنتين خفيفتين وسيارة خفيفة بالطريق الرابطة بين القيروان ومنطقة حي الزهور بسوسة محملة بأواني طبخ،طواقم اكل وشرب فخمة، وكميات كبيرة من الغلال (التفاح الاحمر المستورد)، وانواع مختلفة من العطورات مجهولة المصدر والمحتوى.

وأكد مصدر امني، في تصريح لـ”وات”،ان جميع البضائع المحجوزة مجهولة المصدر ولا يملك اصحابها وثائق تبين محتواها ومصدرها، مضيفا انه تم حجز الوسائل والبضائع المذكورة التي قدرت قيمتها بـ 68 الف دينار.

كما تمت، وفق ذات المصدر الأمني، مراجعة النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شان المشتبه بهم.