سوسة: تسجيل 220 عملية اعتداء مادي ولفظي على أعوان شركة النقل بالساحل سنة 2021

أكّد الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل، عماد العياري، تفاقم ظاهرة العنف المادي والرمزي واللفظي المسلط على أعوان الشركة، التي سجلت سنة 2021، 220 عملية اعتداء.

وأشار العياري، خلال ندوة صحفية، انتظمت اليوم الجمعة، بمقر الشركة بسوسة، الى ان الاعتداءات على الاعوان تكاد تكون شبه يومية، مما استدعى في غالب الأحيان تدخل قوات الامن لفض النزاع، مضيفا ان الاعتداءات شملت كذلك اسطول الشركة، حيث تم تسجيل 120 اعتداء وعمليات رشق بالحجارة خلال سنة 2021 بما اثر سلبا على تواتر خدمات الشركة.

وقال، إن “شركة النقل بالساحل اتخذت جملة من الإجراءات لمجابهة ظاهرة العنف ابرزها تكوين الأعوان حول فنيات ونجاعة التواصل مع مستعملي الحافلات وبث ومضات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ودعوة الأولياء والمؤسسات التربوية لمزيد تأطير الشباب”.

واستعرض الرئيس المدير العام للشركة، بالمناسبة، ابرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة من 2019 الى 2022، لافتا بالخصوص الى انها كانت اول من بادر بتفعيل إجراءات التوقي من وباء كوفيد، ومكنت اعوانها من وسائل الوقاية، وحققت اعلى نسبة انجاز للخدمات خلال تفشي الجائحة.

وقد أمنت شركة النقل بالساحل، اكثر رحلات جهوية لإجلاء القادمين من الخارج عبر المطارات الى النزل ثم الى مقرات سكناهم خلال تفشي جائحة كورونا، وفق نفس المتحدث، الذي أضاف ان الشركة امنت تنقلات 65 الف مواطن خلال الأيام المفتوحة للتلقيح.

وأشار، في ذات السياق، الى ان شركة النقل بالساحل هي شركة النقل الوحيدة التي لم يتوقف نشاطها بسبب شح السوق من المازوط العادي حيث قامت بالتزود بمادة قازوال 50، وفق تعبيره.

وبخصوص تدعيم الأسطول، افاد بأن الشركة تعتزم اقتاء 200 حافلة جديدة بعنوان ميزانيات 2022 و 2024 و2025.

يذكر ان شركة النقل بالساحل، التي تغطي خدماتها من النقل العمومي ولايات سوسة والمنستير والمهدية، وتربط هذه الولايات باغلب مدن البلاد، تمتلك اسطولا بـ467 حافلة تسير على شبكة طولها الإجمالي 15 ألف كلم ممتدة على 384 خط.