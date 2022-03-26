عاجل: انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق ب4 ولايات يوم الأحد

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عن قطع التيار الكهربائي على العديد من المناطق في ولايات سوسة والمنستير وصفاقس وقابس، وذلك يوم الغد الأحد 27 مارس 2022.

وأوضحت الستاغ، في بلاغ، أن قطع الكهرباء يأتي في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء، وبينت أن عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.

وفيما يلي المناطق التي ستُسجل انقطاعا في الكهرباء:

– سوسة المدينة (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال) : خزامة الغربية – سهلول 1 – سهلول 2 – كامل شارع ياسر عرفات و تقاسيم إيمان

– المنستير (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال): كامل مدينة المصدور والمنطقة الصناعية بالمصدور

– صفاقس (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال): طريق الأفران من كلم 9 إلى كلم 11 – طريق منزل شاكر من كلم 5 إلى كلم 10- زنقة العلوش وادي الرمل وطريق المطار كلم 5 زنقة المصمودي

– قابس (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال): جزء من حي الازدهار قرب المدرسة الإبتدائية وجزء من شارع صلاح الدين الأيوبي