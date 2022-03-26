مدينة العلوم بتونس تعلن عن أول أيام شهر رمضان

أعلنت مدينة العلوم في بلاغ لها، اليوم السبت 26 مارس 2022، عن موعد شهر رمضان فلكيا، مرجحة أن يكون يوم السبت 2 أفريل 2022 موافقا لغرة الشهر الكريم رمضان 1443.

وبينت مدينة العلوم أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. وأوضحت أن ، الشمس تغرب بتونس العاصمة يوم الجمعة 1 أفريل 2022، على الساعة 18:42 ويغرب القمر على الساعة 19:02 أي 20 دقيقة بعد غروب الشمس كما يقدر ارتفاع القمر ب 4 درجات و53 ثانية فوق الأفق وببعد قوسي بالنسبة للشمس حوالي 06 درجات و 32 ثانية ويكون عمر القمر في تونس العاصمة عند الغروب 11 ساعة و38 دقيقة و هو عمر يسمح لاعتماده الهلال المتمم لشهر شعبان 1443 رغم عدم امكانية رؤيته، ومن المرجح أن يكون يوم السبت 2 أفريل أول أيام شهر رمضان.

وأشارت في البلاغ ذاته إلى أن الاقتران المركزي للقمر يحدث يوم الجمعة 1 أفريل 2022 على الساعة 6:24 بتوقيت غرينتش (أي 7:24 بتوقيت تونس).

بما أن أغلب البلدان الاسلامية اعتمدت بداية شهر شعبان يوم 4 مارس 2022 فإن يوم تحري هلال شهر رمضان الموافق لـ 29 شعبان 1443 سيكون يوم الجمعة 1 أفريل 2022، مبرزة أن رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من أقصى غرب القارة الإفريقية والقارة الأمريكية وممكنة بالعين المجردة من أقصى شرق المحيط الهادي وبالتالي من المرجح أن تعتمد هذه البلدان يوم السبت 2 أفريل 2022 موافقا لغرة شهر رمضان 1443. وأكدت أن رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة بالنسبة للقارة الإفريقية و كامل القارة الأوربية و أستراليا و من غرب وشمال و جنوب القارة الآسيوية.

وبالتالي من المرجح أن يكون يوم السبت 2 أفريل 2022 متمما لشهر شعبان 1443 ويكون يوم الأحد 3 أفريل 2022 فاتحا لشهر رمضان 1443. وأضافت أن رؤية الهلال مستحيلة من شرق القارة الآسيوية وبالتالي من المرجح أن يكون يوم السبت 2 أفريل 2022 متمما لشهر شعبان 1443 ويكون يوم الأحد 3 أفريل 2022 فاتحا لشهر رمضان 1443.