توننداكس يقفل شهر فيفري متراجعا بنسبة 18ر0 بالمائة

اقفل مؤشر” توننداكس” شهر فيفري متراجعا بنسبة 18ر0 بالمائة، بعد ان سجل ارتفاعا بنسبة 66ر0 بالمائة خلال شهر جانفي، وليدرك مستوى 86ر7099، وفق التقرير الشهري لنشاط التداول، صادر السبت، عن بورصة تونس للاوراق المالية.

وناهزت ارباح “توننداكس” منذ بداية السنة 48ر0 بالمائة، مقابل تراجع بنسبة 01ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وشهد “مؤشر توننداكس 20” نفس المنحى، ليتراجع خلال شهر فيفري بنسبة 06ر0 بالمائة، اثر ارتفاع بنسبة 68ر0 بالمائة خلال الشهر الفارط، وليقفل عند النقطة 06ر3061، وبلغت ارباحه منذ بداية السنة مستوى 63ر0 بالمائة، مقابل تراجع بنسبة 98ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.

من جهة اخرى، قدر حجم التداول بتسعيرة البورصة 124 مليون دينار، محققا ارتفاعا بنسبة 92 بالمائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه الشهر الماضي، وليصبح المعدل اليومي لحجم التداول في مستوى 2ر6 مليون دينار، مقابل 1ر3 مليون دينار خلال شهر جانفي، و6ر4 مليون دينار خلال سنة 2021.

وفي ما يتعلق بمستوى الاداء الشهري لاسهم الشركات المدرجة، حققت اسهم 35 شركة ارتفاعا، مقابل تراجع اسهم 42 شركة.