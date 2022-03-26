حجز حوالي 14 طنا من السميد الغذائي المدعم والفارينة وايقاف تزويد مخبزتين وتاجر جملة

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، حوالي 14 طنا من مادتي السميد الغذائي المدعم والفارينة مع إيقاف تزويد مخبزتين تبين تزودهما بكميات الفارينة المدعمة دون انتاج الخبز وتسويقه.

وأوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها السبت، ان عمليات المراقبة التي انتظمت امس الجمعة، كشفت توقف مخبزتين بباردو وقصر سعيد عن إنتاج الخبز وتسويقه على الرغم من تزودهما بكميات الفرينة المدعمة المسندة لهما.

كما كشفت عمليات المراقبة التي كانت بالتنسيق مع المصالح الأمنية بكل من منطقة باردو وسيدي حسين، تعمد أحد تجار الجملة للمواد الغذائية بسيدي حسين التفريط في 700 كلغ من مادتي السميد الغذائي والفارينة لفائدة شخص لا تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك بواسطة فاتورة بيع وهمية.

وقد تم إيقاف تزويد تاجر الجملة بجميع مشتقات الحبوب المدعمة .