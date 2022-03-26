قابس : تسجيل 08 اصابات جديدة بكورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 08 اصابات جديدة بفيروس كورونا في معتمدية قابس الجنوبية بعد ان تلقت نتيجة 72 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بهذا الفيروس.

وتتوزع الاصابات الجديدة بفيروس كورونا الى 04 اصابات بالحامة و03 إصابات بوذرف واصابة واحدة (01) بقابس الغربية.

وقد بلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا 28977 اصابة تجاوز منهم 28842 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد في الجهة 135 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى تتوزع الى 37 حالة بقابس بوذرف و33 حالة بمارث و24 حالة بالحامة و15 حالة بقابس الجنوبية و09 حالات بمطماطة الجديدة و08 حالات بالمطوية و04 حالات بغنوش و03 حالات بقابس الغربية وحالتين (02) بمنزل الحبيب.

ويوجد في ولاية قابس 09 مرضى بفيروس كورونا يقيمون بأقسام كوفيد 19 فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 33 اصابة لكل 100 الف ساكن.