عبير موسي في المنستير: هناك مخطط للانحراف عن النموذج التونسي وثوابت الدولة الوطنية

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ ،عبير موسي اليوم السبت أنّ “هناك مخطط واضح للانحراف بتونس عن النموذج البورقيبي وعن ثوابت الدولة الوطنية خلال العشرة الاخيرة ،واتضح أكثر بعد 25 جويلية” ،وذلك في تصريحات للاعلام على هامش مسيرة نظمها حزبها بالمنستير

وأضافت أنّ هناك مخطط من اجل ان ينسى التونسيون نضالات الحركة الوطنية، وهناك تشويه لنضالات بورقيبة ونكران للمجهودات التي قام بها بمعية زعماء الحركة الوطنية والحزب الدستوري في معركتهم التحريرية الى حين تحقق الاستقلال

وتابعت حديثها قائلة ان ثوابت دولة الاستقلال، والتعليم والصحة وحقوق المرأة، والنموذج الاقتصادي، والنموذج الاجتماعي جميعها مهددة وفق تقديرها، مضيفة ان المراسيم الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية تؤكد أن له نموذج آخر مخالف للنظام الجمهوري و لتنظيم السلط في تونس وفقا للدولة المدنية البورقيبية

واكدت عبير موسي في هذا السياق، ان حزبها يرفض ما وصفته “بنصوص مسقطة تصاغ في الغرف المظلمة” ولن يكون شاهد زور على مسار انتخابي مدلس” على حد تعبيرها ،موضحة أنّه لا يمكن تنظيم انتخابات في ظل عدم حل البرلمان الى اليوم ، ومشددة على ان الحزب الدستوري لن يقبل ب”تغيير المنظومة القانونية والانقلاب على قواعد اللعبة لإبعاده حسب قولها”

وطالبت موسى خلال تجمع حزبي بحومة الطرابلسية بالمنستير بحل البرلمان و اجراء انتخابات وإنقاذ الدولة من التناحر، معلقة ” لا سيبل إلى عودة البرلمان”، كما افادت انها تلقت دعوة من رئيس مجلس النواب المجمد لحضور اجتماع عن بعد لمكتب المجلس يوم 28 مارس الجاري للتداول في الوضع العام بالبلاد وفي مشروع لائحة لإيقاف العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية

ولاحظت في سياق متصل،انّ الدولة التونسية الحرة المستقلة ذات السيادة مستهدفة منذ سنة 2011 ، بما يستدعي المحافظة على المكتسبات التي تحققت مع دولة الاستقلال ، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحية والصحة والتعليم واالمراة