فرق الشرطة البيئية ببلدية تونس تتمكن من القيام ب 1360 مراقبة ميدانية للمحلات خلال شهر مارس 2022

نفذت فرق الشرطة البيئية خلال شهر مارس 2022، ما يعادل 1360 عملية مراقبة ميدانية للمحلات ذات الصبغة التجارية أو المهنية أو الحرفية في 15 دائرة بلدية مرجع نظر بلدية تونس، وفق ما افاد به “وات”، رئيس مكتب الشرطة البيئية، طارق باكير.

وأوضح باكير، في تصريح لـ “وات”، الأحد، ان مختلف هذه التدخلات، التي تجري بالتنسيق مع رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم ، تتعلق بالأساس باحترام شروط حفظ الصحة والنظافة العامة والالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي

وأشار الى انه وقع تحرير خطيتين اداريتين بقيمة الف دينار لكل واحدة، تتعلقان بإلقاء فضلات الأتربة والبناء والفضلات التجارية وتلويث الطريق العام.

وأضاف في السياق ذاته، انه تم، بالتعاون مع المتفقدين الصحيين مديرة ادارة حفظ الصحة لبلدية تونس، تحرير خطيتين اداريتين لمخبزتين في عدم احترامهما لشروط حفظ الصحة بقيمة 800 دينار الخطية الواحدة الى جانب .القيام بأربع عمليات إتلاف فوري لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزنة بكيفية لا تستجيب لشروط حفظ الصحة

وابرز باكير انه تم، أيضا، غلق محل لصنع الحلويات “المقروض ” الى حين تطبيق شروط حفظ الصحة ومخزن “ثلج ” بشارع قرطاج وتحرير 2 خطايا إدارية في شانه لعدم توفر الهيكل التجاري المطلوب و عدم الاعتناء بالمكان والقيام بمداهمة مخزن عشوائي لصنع الأجبان على مستوى الكبّارية و مخزن عشوائي لصنع “الغلكوز” مبرزا انه تم التنسيق مع كافة الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع وهو محل متابعة عدلية

وبين باكير من جهة أخرى انه تم تكثيف الحملات المشتركة في مقاومة ظاهرة الاحتكار مع كل الأجهزة الرقابية أمن وشرطة وحرس بلدي وأعوان التجارة في الآونة الأخيرة اين تم تحرير 26 مخالفة صحية وتحرير 20 مقترحا في الغلق الى جانب تكثيف المراقبة الخارجية للمحلات العشوائية من حيث نظافة الواقية الخارجية مع التنبيه .بخصوص ابرام اتفاقية مع إدارة النظافة بخصوص الفضلات التجارية

وحول الاستعدادات لشهر رمضان المعظم ، اكد طارق بكير انه وبالتنسيق مع بلدية تونس ، اعدت الشرطة البيئة برنامجا متكاملا لمراقبة مخازن الحلويات ومراقبة المحلات خصوصا في ما يتعلق بشروط حفظ الصحة واحترام الاجوار ليلا من ناحية الضوضاء والعمل في هذا الصدد على تطبيق ما جاء صلب كراس الشروط