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فوز اتحاد تطاوين وديا على الترجي الجرجيسي 1-0

2022/03/27 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز اتحاد تطاوين على الترجي الجرجيسي بهدف نظيف في المقابلة الودية لكرة القدم التي دارت بينهما يوم الاحد في غمراسن.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق حسام اللواتي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.
وتندرج المباراة ضمن استعدادات الفريقين لبقية منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى في مرحلتها الاولى. ويحتل اتحاد تطاوين المركز الثالث ضمن المجموعة الاولى برصيد 17 نقطة بالتساوي مع النادي الصفاقسي بينما يتذيل الترجي الجرجيسي ترتيب المجموعة الثانية بمجموع 10 نقاط رفقة مستقبل سليمان.

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