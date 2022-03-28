تصفيات مونديال 2022: كندا تتأهل إلى النهائيات بعد فوزها على جامايكا 4-0

تأهلت كندا إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986، وذلك بفوزها على ضيفتها جامايكا (4-0) مساء الأحد، في تورونتو ضمن الجولة الثالثة عشرة قبل الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وكان بإمكان كندا أن تحسم تأهلها في الجولة الماضية لو لم تخسر أمام مضيفتها كوستاريكا (0-1) في منتصف الأسبوع الحالي، لكنها نجحت امس، في اللحاق بركب المتأهلين بفوزها في مباراة كانت فيها بحاجة إلى نقطة لضمان نيلها إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة مباشرة عن منطقة الكونكاكاف.

وبفوزها الثامن، مقابل 4 تعادلات وهزيمة فقط، رفعت كندا رصيدها إلى 28 نقطة في الصدارة.

ويعود المنتخب الكندي إلى النهائيات العالمية المقررة هذا العام في شهري نوفمبر وديسمبر في قطر، للمرة الأولى منذ 1986 حين شارك للمرة الأولى والوحيدة وخسر جميع مبارياته الثلاث.

ويدين منتخب المدرب الإنقليزي جون هيردمان بفوزه إلى كايل لارين (13) وتايجون بيوكانن (44) وجونيور هويلت (82) وادريان ماريابا (خطأ في مرمى فريقه 88).

وبتأهل كندا، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى 20 من أصل 32 بعدما انضمت إلى قطر المضيفة، وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية (آسيا) وألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنقلترا وسويسرا وهولندا (أوروبا) والبرازيل والأرجنتين والإكوادور والأوروغواي (أمريكا الجنوبية).