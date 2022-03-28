عاجل: السلطات الايطاليّة تكتشف معطيات خطيرة بخصوص النفايات التي تمّ ارجاعها من تونس

قال النائب في البرلمان المجمدة أعماله مجدي الكرباعي إنّ النيابة العمومية بمنطقتي صاليرنو وبوتنسا بإيطاليا تحفّظت على الحاويات التي ارجعتها تونس، في ميناء صاليرنو وتمّ إجراء إختبارات ثانية على محتوى هذه الحاويات فتم إكتشاف بقايا نفايات طبية كانت موجودة داخل الحاويات،

ولفت الكرباعي في تدوينة على صفحته على الفايسبوك، إلى أنّ هذه النوعية من النفايات تعتبر خطرة ممّا جعل السلط المعنية تفتح تحقيقا في هذه النفايات.

وذكّر بأن أكثر من 1900 طن من هذه النفايات أحرق في تونس في مستودع الشركة بموردين (سوسة)، مشيرا إلى أنه تمّ إرجاع 213 حاوية نفايات يوم 18 فيفري 2022 إلى إيطاليا و ذلك بعد التوصل إلى إبرام اتفاق تعاون مؤسساتي بين تونس و إيطاليا.

ويشار إلى فضيحة النفايات الإيطالية هزّت الرأي العام في تونس منذ سنة 2020 ، بعد الكشف عن قيام شركة تونسية مصدرة كليا توريد 282 حاوية فضلات منزلية على دفعتين، عبر الميناء التجاري بسوسة

وقد تمّ تسريح البضاعة من قبل مصالح الديوانة بميناء سوسة في بادئ الأمر، وتبيّن لاحقا خلال المعاينة الميدانية للديوانة بمقر الشركة وجود اختلاف بين المصرّح به والشحنة الموردة وطالبوا إثر ذلك صاحب الشركة بإعادة تصدير هذه البضائع باعتبارها تتضمن مواد خطيرة وسامة