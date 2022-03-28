سوسة: القائمة المستقلة ” الطموح يجمعنا ” تفوز بـ22 مقعدا في الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية القلعة الكبرى

فازت القائمة المستقلة ” الطموح يجمعنا ” برئاسة، وسام الشايبي، بأغلبية مقاعد المجلس البلدي بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة في الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت امس الاحد بعد حصولها على 22 مقعدا مقابل 8 مقاعد حصلت عليها قائمة حزب حركة النهضة التي ترأسها سعيدة سويلم.

وأوضحت منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة، عفاف جغام، في تصريح لـ”وات”، صباح اليوم الاثنين، ان عمليات تجميع محاضر الفرز الأولية واحصاء اوراق المقترعين آليا ويدويا لاحتساب نتائج الانتخابات الجزئية البلدية لبلدية القلعة الكبرى، افرزت وفق النتائج الأولية حلول القائمة المستقلة “الطموح يجمعنا” في المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات بحصولها على 1658 صوتا، بينما حصلت قائمة النهضة على 643 صوتا.

وقد بلغت نسبة الاقتراع العامة في الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية القلعة الكبرى بعد غلق مكاتب الاقتراع 8.02 بالمائة وذلك بعد ان ادلى 2432 مقترعا بأصواتهم من جملة 30118 مسجلا بالسجلات الانتخابية، وفق ما أكدته عفاف جغام التي أضافت ان عدد الأصوات المصرح بها للقائمتين المترشحتين بلغ 2301 صوتا، وذلك بعد احتساب الأوراق الملغاة والبيضاء التي بلغ عددها 90 ورقة ملغاة و41 ورقة بيضاء.

وبخصوص اقتراع الأمنيين والعسكريين، أفادت عفاف جغام بأن النسبة العامة لاقتراع الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية القلعة الكبرى لم تتجاوز اول امس السبت 3.57 بالمائة