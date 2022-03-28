Ooredoo تطلق برنامجها للمسؤولية الاجتماعية “تونس تعيش”

20 عاما من النجاح والنمو على المستوى الوطني سمحت لـ Ooredoo بأن تكون الأقرب إلى التونسيين وأن تشارك بشكل أكبر إلى جانب المجتمع المدني التونسي من خلال العديد من الأعمال المجتمعية من أجل ترسيخ قيم المواطنة والتضامن وأن تكون شريكا حقيقيا موثوقا به.

في هذا الصدد، تم تنظيم مؤتمر صحفي يوم الاثنين 28 مارس 2022 في مقر Ooredoo تونس في ضفاف البحيرة لعرض أعمال المسؤولية الاجتماعية للشركات المخطط لها لهذا العام وذلك بحضور السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس، والدكتور عبد اللطيف شابو، رئيس الهلال الأحمر التونسي. توج هذا المؤتمر بإطلاق البرنامج المخصص لهذه الأعمال المسمى: “تونس تعيش”.

تونس تعيش هو شعار تم إطلاقه في عام 2020 في خضم الجائحة من أجل تعزيز جهود الدولة ودعم الشعب التونسي.

وإدراكا من Ooredoo لدور الشركات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فإنها سخرت كل الجهود كشركة مسؤولة ومواطنة لإثراء حياة التونسيين، وتحفيز النمو البشري، ورفع مستوى الوعي بين أصحاب المصلحة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تحترم منظومة القيم الاجتماعية والبيئية.

وبهذه المناسبة صرح السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس: “تؤكد “تونس تعيش” مرة أخرى التزامنا كمؤسسة ملتزمة في ترسيخ قيم التضامن والمواطنة وتعزيز مكانة الفرد في المجتمع. نحن لا ندعم فقط تطوير الشركة، بل ندعم كذلك الإدارة المستدامة لجميع أنشطتنا التجارية اليومية إدراكا منا بأهمية دورنا الفعال في التأثير الإيجابي في المجتمع والاقتصاد ككل. يرافقنا المجتمع التونسي منذ 20 عاما، وسنرافقه في السنوات القادمة من خلال سلسلة من المبادرات في العديد من المجالات “.

أكثر من الأقوال، هي الأفعال! تعزز Ooredoo التزامها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال إجراءات ملموسة على أرض الواقع في المجال بإمضائها اتفاقيات مع منظمات من المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مشتركة في عديد الميادين.

واليوم توقع Ooredoo اول اتفاقية لبرنامجها المجتمعي تونس تعيش مختارة الهلال الأحمر التونسي الشريك التاريخي لها في هذا المجال، والذي رافقته الشركة في عدة مبادرات على مر العشرين عاما.

محور هذه الاتفاقية يمكن في مساندة ومرافقة الهلال الأحمر في مشاريعه الاجتماعية الحالية بالإضافة الى خلق مشاريع أخرى في عدة قطاعات هدفها الأساسي هو خدمة المجتمع المدني التونسي.

وفي هذا الإطار، صرح السيد الدكتور عبد اللطيف شابو، رئيس الهلال الأحمر التونسي ” نحن نؤمن بأهمية العمل المشترك بين الهلال الأحمر التونسي وكافة الشركاء الفاعلين منها شركة Ooredoo التي سبق لنا التعامل معها في العديد من المناسبات الأخرى في مجال العمل الإنساني وفي إطار احترام المبادئ السامية السبعة للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. نحن سعداء بشراكتنا مع Ooredoo. هذه الشراكة ستعزز مبادراتنا من خلال مساعدتنا للوصول إلى المزيد من الناس وخلق المزيد من الموارد لتحقيق أهدافنا المشتركة. ويأتي هذا التعاون ثماره من خلال العديد من الإجراءات في العديد من الجهات، ولا يسعنا إلا أن نهنئ Ooredoo على برنامجها” تونس تعيش” “.

وفي هذا السياق، تطلق Ooredoo الحملة الصحية من خلال “المصحة المتنقلة” حيث سترافق الهلال الأحمر التونسي في 24 قافلة صحية في كامل تراب الجمهورية حسب جدول سنوي يتناسب مع الجدول الصحي لوزارة الصحة، اين ستقوم Ooredoo بزيارة كل الولايات التونسية لتقديم الخدمات الصحية المجانية لجميع سكان المناطق المحرومة بمساعدة أطباء متطوعين من الهلال الأحمر لضمان الحق في الصحة للجميع.

وزيادة على ذلك، وخلال شهر رمضان المبارك، وهو شهر التشارك والتضامن، ستزود Ooredoo الهلال الأحمر التونسي بطرود غذائية لتوزيعها على المئات من العائلات التونسية في الجهات و تلبية احتياجاتهم في هذا الشهر الفضيل.

ولا تتوقف هذه الإجراءات والمبادرات عند هذا الحد، بل ستستمرOoredoo مع الهلال الأحمر التونسي وغيره من شركاء المجتمع المدني التونسي بأعمال ومشاريع على مختلف المستويات المجتمعية والبيئية والصحية والرياضية على المدى القصير والطويل.

وإيمانا منها بدور التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية للجميع، سيكون برنامج “تونس تعيش” أيضا جزءا من منصة Ooredoo تونس وتطبيقه My Ooredoo لتمكين التونسيين من التعرف والمشاركة في المبادرات التي ستقوم بها .

لمعرفة المزيد حول جدول تحركاتنا وبرنامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني www.tounest3ich.com