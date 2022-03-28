محمّد عبو: “هناك شخص في القصر الرئاسي يتقاضى راتبا دون القيام بوظيفته”

اعتبر الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمّد عبّو أن قيس سعيّد يعيش على وقع أفكار غريبة خاصة عندما يتحدّث عن مفهوم النزاهة مستدلا بعمر ابن الخطاب مشيرا أن العصر قد تغيّر .

وأضاف عبّو أن قيس سعيّد نزيه لأنه بعيد عن منظومة الفساد لكن ذلك لا ينفي أن عددا من الشخصيات المحيطة به تحاول أن تحقّق منفعة خاصّة لنفسها مستغلّة وجودها في دائرة المحيطين به، مؤكدا وجود شخص في القصر الرئاسي يتقاضى راتبا دون القيام بأي مهمّة.

ورفض عبّو في تصريح لموزاييك أف أم تقديم معلومات اضافيّة عن هذه الشخصيّة وما اذا كانت تتقاضى راتبها من ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة.