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سيدي بوزيد: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 4 حالات شفاء

2022/03/28 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 4 حالات شفاء، حسب ما أفاد به (وات)، كاهية مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير سعيدي.
وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و777 إصابة، منها 1044 حالة وفاة، و39 ألفا و 523حالة شفاء.
من جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الاثنين، حوالي 216675 شخصا، وفق ما ذكره المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19″، رفيق نصيبي.
وذكر نصيبي في تصريح ل(وات)، أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121 الفا و168 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 17 الفا و955 شخصا.

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