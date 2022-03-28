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سحب قرعة الدور ربع النهائي يوم الخميس 31 مارس

2022/03/28 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

 اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة في بلاغ اليوم الاثنين ان عملية سحب القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي للاكابر ستجرى يوم الخميس 31 مارس الجاري بمقر اذاعة الشباب بداية من الساعة الثالثة .
يذكر ان الفرق المتاهلة الى ربع النهائي هي الزهراء الرياضية والنادي الافريقي والاتحاد المنستيري ومستقبل المرسى ودالية قرمبالية والنجم الساحلي ونجم حلق الوادي واتحاد الانصار.

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