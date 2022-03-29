سوسة : تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة الأخيرة



بينت الاحصائيات الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، تسجيل إصابة وحيدة جديدة بفيروس “كورونا”، خلال 24 ساعة الأخيرة، وذلك لأول مرة منذ بدء الموجة الحالية، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 68 ألفا و902 إصابة.

ولم يتم تسجيل، وفق المعطيات الجديدة، وفيات اضافية بالفيروس، ليستقر عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة، عند 1453 حالة وفاة.

وارتفع، في المقابل، عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس الى 66 الفا و300 شخص، فيما لا يزال 1149 مريضا تحت المراقبة الطبية، من بينهم 18 مصابا يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، وذلك بالاضافة الى مريضين اثنين من ولايات اخرى.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سوسة إلى غاية يوم 25 مارس الجاري، 476 الفا و041 شخصا، بينما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح ضد الفيروس التاجي بالجهة، 433 الفا و380 شخصا.