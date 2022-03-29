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انتحار حاس مدرسة بالقصرين: النيابة العموميّة تأذن بفتح تحقيق

2022/03/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء، بفتح بحث تحقيقي لدى الوحدات الأمنية بفريانة للوقوف على ملابسات حادثة وفاة حارس ليلي بمقر عمله بالمدرسة الإعدادية بتلابت التابعة لمعتمدية فريانة، والذي عثر عليه مساء أمس الاثنين مشنوقا داخل المدرسة، وفق الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي.

وبين النويوي، في تصريح اعلامي، أن ممثل النيابة العمومية تحوّل اليوم على عين المكان للقيام بالمعاينات اللازمة، وأذن بعرض جثّة الهالك على الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين لكشف سبب الوفاة.

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