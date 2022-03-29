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المنستير: معدات طبية للتوقي من كورونا في إطار التعاون بين بلديتي المنستير ومانستر الألمانية وجمعية “مانستر-المنستير”

2022/03/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تسلمت بلدية المنستير، اليوم الثلاثاء، معدات طبية مخصصة للتوقي من فيروس كورونا المستجد والأمراض التنفسية، في شكل هبة، في إطار التعاون بين بلديتي المنستير ومانستر الألمانية، والجمعية الألمانية “مانستر-المنستير”، وبالتنسيق مع اللّجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي، وفق ما أفاد به “وات”، رئيس بلدية المنستير، المنذر مرزوق.

وأوضح مرزوق أنّ البلدية ستوزع هذه المعدات على قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وجمعية صوت الطفل بالمنستير، وقد تحتفظ بلدية المنستير بإحدى آلات التنفس لفائدة عملتها باعتبارها تفكر في إحداث مصحة.

وتمثلت المعدات الطبية التي تلقتها بلدية المنستير، في آلتين لتنقية الهواء، وآلتي تنفس، و10 آلات تعديل قوارير الأوكسيجين، و37 ألف قناع طبي، حسب ذات المصدر

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