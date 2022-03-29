مونديال 2022 – المنتخب المغربي يتأهل إلى النهائيات عقب فوزه على نظيره للكونغو الديمقراطية 4-1

حجز المنتخب الوطني المغربي تذكرة العبور إلى مونديال قطر 2022 لكرة القدم عقب فوزه على نظيره من الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء لحساب إياب الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة للعرس الكروي العالمي.

وكان لقاء ذهاب الدور الحاسم ، الذي جمع بين الفريقين يوم الجمعة الماضي بكينشاسا ، قد إنتهى على إيقاع التعادل الإيجابي (1-1).

وأنهى المنتخب المغربي الشوط الأول من هذه المواجهة ، التي حضرها أزيد من 41 ألف متفرج ، متفوقا بهدفين دون رد من توقيع متوسط الميدان عزالدين أوناحي (د 21) وطارق تيسودالي (د 45 ز7 ).

وعزز ” أسود الأطلس” تفوقهم في الشوط الثاني من خلال تسجيل هدفين نجح في توقيعهما كل من عزالدين أوناحي (د 55) وأشرف حكيمي (د 70) فيما سجل هدف الشرف للفريق الكونغولي بين مالانغو (د 77) .

وتعد هذه سادس مشاركة لكرة القدم المغربية في نهائيات كاس العالم بعد سنوات 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.