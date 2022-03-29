تصفيات كاس العالم 2022 : تاهل المنتخب التونسي.. تصريحات ما بعد المباراة..

حقق المنتخب التونسي لكرة القدم ترشحا ثمينا الى كاس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد تعادله 0-0 اليوم في ملعب حمادي العقربي برادس في اياب الدور الفاصل لتصفيات كاس العالم 2022

واعرب وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في تصريح تلفزي عقب المباراة عن سعادته بتاهل المنتخب التونسي الى مونديال قطر مشيرا الى ان الترشح ادخل فرحة تاريخية في نفوس التونسيين . كما قال ان الفرحة جمعت الشعب التونسي معربا عن ثقته في ان يحقق المنتخب التونسي نتائج متميزة في المونديال .

كما اعرب عن تقديره لكل عناصر المنتخب واطاره الفني .

واعرب وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم من جهته عن سعادته بترشح المنتخب الوطني الى كاس العالم للمرة السادسة في تاريخه مشيرا الى ان مختلف الاطراف ساهمت في تحقيق التاهل .

كما توجه بعبارات الشكر للاعبي المنتخب واعضاء الاطار الفني والطبي والى المدربين جلال القادري وعلي بومنيجل وسليم بن عاشور معربا عن تقديره لدور كل من منذر الكبير وعادل السليمي في مسار الترشح.

واكد على دور الانتصارات الرياضية في صنع فرحة الشعب التونسي معربا عن تقديره لجمهور كرة القدم الذي شجع اللاعبين في مباراة اليوم .وقال ان الوقت الان للاحتفال بالترشح

.

ولاحظ قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني ان التاهل جاء بعد تعب كبير موضحا ان المنتخب كسب الترشح في مباراة الذهاب 1- صفر معربا عن سعادته بالترشح للمونديال وعن سروره بنشر الفرحة في نفوس التونسيين.

واعرب الحارس بشير بن سعيد عن سعادته بالترشح الى المونديال الذي بث الفرحة في نفوس الجماهير التونسية مضيفا ان الفريق لعب باندفاع وتركيزمن اجل تحقيق التاهل للمونديال واكد على ان اللعب ب”القليب” و”القرحة” و”الروح الانتصارية” كانت مفاتيح التاهل .

وصرح المدافع منتصر الطالبي ان المنتخب حقق تاهلا مستحقا مبينا ان الاستحقاق كان جماعيا مشيرا الى انه شعر بانسجام مع زميله في المحور نادر الغندري مؤكدا على ان المباراة كانت صعبة في الذهاب والاياب مشددا على ان المهم هو اسعاد الجماهير الرياضية التونسية

وقال نعيم السليتي من جهته ان المنتخب التونسي توفق في بث الفرحة في نفوس الجمهور التونسي مشيرا الى ان المباراة كانت صعبة مشيرا الى ان المنتخب المالي يعد فريقا قويا وقد ادى اللاعبون بعقلية المحاربين مضيفا ان المنتخب اكتفى بالتعادل وهي نتيجة كانت كافية للتاهل الى مونديال قطر .

وشدد لاعب الوسط عيسى العيدوني افضل لاعب في صفوف المنتخب في مباراته اليوم ان التاهل جاء تتويجا لمسار تصفيات طويل معبرا عن تقديره لكل اطراف المنتخب التي ساهمت في التاهل مؤكدا على الانجاز الذي تحقق اليوم يحسب للمجموعة ككل .