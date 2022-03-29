تصفيات كأس العالم-2022/ الجزائر تنهزم أمام الكاميرون 1-2 وتخفق في بلوغ مونديال قطر

فشل المنتخب الجزائري لكرة القدم في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 (قطر) عقب خسارته اليوم الثلاثاء أمام ضيفه الكاميروني بنتيجة 1-2 بعد الوقت الاضافي بملعب مصطفى تشاكر (البليدة) لحساب إياب الدور الفاصل.

وافتتح اللاعب إيريك ماكسيم شوبو-موتينغ التسجيل للمنتخب الكاميروني في الدقيقة ال22 من عمر الشوط الأول, قبل أن يعدل المنتخب الجزائري بواسطة اللاعب أحمد توبة في الدقيقة 119.

وأضاف المنتخب الكاميروني هدف الفوز في الدقيقة ال120 ز4 عن طريق اللاعب كارل توكو إيكامبي.

وكان ”الخضر” قد فازوا بمباراة الذهاب يوم الجمعة بملعب جابوما بدوالا (0-1).