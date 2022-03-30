وزارة الصحة: تطعيم 6.349.274 شخصا ضد كورونا الى غاية 28 مارس الجاري

أفادت وزارة الصحة في بلاغها حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت خلال شهر مارس من سنة 2021 أنه تم الى غاية يوم 28 مارس الجاري تطعيم 6.349.274 شخصا ضد فيروس كورونا

ولفتت وزارة الصحة الى أن عدد الذين استكملوا التطعيم يتوزع بين 4.670.145 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا و 1.679.129 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 13.049.848 جرعة

وجددت وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح المضادة الكورونا الى المبادرة الى التسجيل عن بعد على منظومة ايفاكس