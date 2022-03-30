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تصفيات كاس العالم 2022 : تأهل 27 منتخبا الى مونديال قطر حتى الآن

2022/03/30 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة


تاهل 27 منتخبا لنهائيات كأس العالم(قطر 2022) حتى الآن,( 12 من أوروبا بجانب 4 منتخبات من أمريكا الجنوبية ومثلها من آسيا, ومنتخب واحد من الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي), و 5 منتخبات من افريقيا عقب إجراء مباريات الدور الفاصل سهرة الثلاثاء, وذلك بالإضافة إلى منتخب قطر المستضيف.

وسيتم التعرف على المنتخبات الأخرى المتأهلة لمونديال قطر في شهر جوان المقبل بعد نهاية الملحق العالمي.

وتقام قرعة نهائيات بطولة كأس العالم 2022, والتي تستضيفها قطر, في الأول من شهر أبريل المقبل, ومن المقرر أن تقام فعاليات القرعة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 حتى الآن :

– الدولة المضيفة: قطر
-أوروبا:
ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا،
إنجلترا، سويسرا، هولندا, بولندا, البرتغال.

– أميركا الجنوبية:
البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي

-آسيا:
إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية

– كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا

– افريقيا:
تونس، السنغال, غانا, تونس, المغرب والكاميرون.

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