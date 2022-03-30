كارلوس كيروش يعلن رحيله عن تدريب منتخب مصر لكرة القدم

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، رحيله عن تدريب الفراعنة عقب الخسارة أمام السنغال، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، التي جرت مساء أمس الثلاثاء بدكار “الحلم انتهى وخسرنا لقاء نهائي أمم إفريقيا والتأهل للمونديال، ولابد أن أسلم الراية لشخص يتولى المسؤولية”.

وأبرز أن “الظروف التي أحاطت بالمباراة حالت دون تأهلنا لكأس العالم”، مؤكدا أن مصر “يتعين عليها ان تبدأ من الآن مرحلة جديدة للإعداد للتأهل إلى كأس العالم 2026”.

وأخفق المدرب البرتغالي (69 عاما) في قيادة منتخب رابع إلى المونديال، بعد جنوب إفريقيا 2002 والبرتغال 2010 وإيران 2014 و2018.

يذكر أن عقد كيروش مع الاتحاد المصري ينتهي في حال فشله في قيادة المنتخب للتأهل لكأس العالم.

وكان الاتحاد المصري قد تعاقد مع كيروش خلفا لحسام البدري الذي أقيل عقب تعادل الفراعنة مع الغابون في الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم.

وقاد كيروش الفراعنة في باقي مشوار التصفيات ليتصدر المجموعة السادسة، ثم حقق المركز الرابع مع المنتخب في كأس العرب التي أقيمت بقطر في ديسمبر الماضي، وخسر في نهائي أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون مطلع 2022 أمام السنغال أيضًا بركلات الترجيح 2-4.