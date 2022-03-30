رئيس الدولة يلتقي رئيس منظمات الاعراف الفرنسية ويبحث معه العلاقات الثنائية

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس منظمة الأعراف الفرنسية (MEDEF)، جيفري دي بيزيو.

وتناول اللقاء العلاقات التونسية الفرنسية عموما، وبين منظمتي الأعراف في البلدين، بوجه خاص، حسب ما جاء في بلاغ إعلامي نشرته مساء اليوم مصالح الاعلام برئاسة الجمهورية.

وشدد رئيس الدولة، وفق نص البلاغ، على أن “حرية المبادرة لا يمكن أن تتطور إلا في ظل مناخ سياسي سليم وقضاء مستقل”، وهي الشروط التي قال إنها “تجعل أصحاب المؤسسات الخاصة في وضع مريح حتى لا يكونوا ضحية ابتزاز أو قضاء غير ناجز وغير عادل”.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مسائل متعلقة بالاقتصاد والاستثمار والإحاطة بأصحاب المبادرات. وحضر اللقاء، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول.