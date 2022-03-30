كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد



سجّلت محطّات المعهد الوطني للرصد الجوّي نزول كميّات من الأمطار خلال 24 ساعة الفارطة (من السابعة من صباح أمس الثلاثاء غلى السابعة من صباح الإربعاء). في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية تونس// تونس قرطاج 1 / سيدي بوسعيد 1 /

//ولاية أريانة// قلعة الأندلس 1 / روّاد 5 / سيدي ثابت 5 / أريانة 1 / المنيهلة 2 /

//ولاية منوبة// الجديدة 1 / البطان 1 / طبربة 3 /

//ولاية نابل// نابل 1 /

//ولاية زغوان// زغوان 1 / مقرن 1 /

//ولاية باجة// نفزة 2 / قبلاط 1 / سد سيدي سالم 1 / باجة المحطّة 2 /

//ولاية جندوبة// بوسالم 1 / بني مطير 2 / سد بوهرتمة 2 / غار الدماء 1 / عين دراهم 2 / بلطة بوعوان 3 /

أهم الظواهر الجويّة

وتمّ خلال الفترة ذاتها تسجيل هبوب رياح قويّة بلغت سرعتها 83 كلم في الساعة بتالة و50 كلم/س في كل من مقرن وطبرقة والقصرين و47 كلم/س بالمنستير وسيدي بوزيد وقبلي والبرمة مع ظهور دواوير رمليّة بقبلي.