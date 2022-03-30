الكاف: الفرع الاقليمي لنقابة الصحفيين بالشمال الغربي يتمسك بتنفيذ الإضراب المقرر السبت القادم

أعرب الفرع الإقليمي لنقابة الصحفيين التونسيين بالشمال الغربي خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، بمقر اذاعة الكاف، عن تمسكه بإنجاح الإضراب الذي دعت إلى تنفيذه المركزية النقابية للصحفيين التونسيين يوم السبت 02 افريل على خلفية جملة من المطالب المهنية التي تهم اساسا القطاع العمومي.

وبينت رئيسة الفرع، شريفة الوسلاتي، أن الإضراب جاء بعد رفض الحكومة الاستجابة لمطالب الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية وفي مقدمتها تعيين رؤساء مديرين عامين على رأس مؤسسات الإذاعة والتلفزة الوطنيتين ووكالة تونس افريقيا للانباء، إلى جانب إنقاذ المؤسسات الإعلامية العمومية التي أصبح يهددها شبح الاندثار في حال لم تقم الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذها وخاصة المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر والصحافة التي باتت على حافة الإفلاس، على حد تعبيرها.

ودعت ا كافة الصحفيين العاملين بجهة الشمال الغربي إلى العمل على إنجاح الإضراب باعتباره يمثل، حسب تقديرها، أحد الأشكال النضالية التي ستخوضها النقابة لتحقيق المطالب المشروعة للصحفيين، مؤكدة على ضرورة اتباع إجراءات الإضراب التي ستتخذها ا المركزية النقابية في الغرض يوم غد.

كما عبر الصحافيون المشاركون في الاجتماع عن رفضهم للسياسة الممنهجة التي تتبعها الحكومة تجاه القطاع الإعلامي والتي آلت إلى تردي الأوضاع المهنية للصحفيين التونسيين وظروف عملهم التي أصبحت لا تطاق، على حد تعبيرهم، مؤكدين على تمسكهم بإنجاح الاضراب مع إمكانية التصعيد في صورة عدم تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.