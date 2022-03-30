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شركة اللحوم توفر كميات اضافية من اللحوم الحمراء بمناسبة رمضان.. هكذا سيكون السعر..

2022/03/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

افاد حسام التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، أن هناك وضعية مطمئنة لتزويد السوق خلال شهر رمضان مع توفر كل المواد الأساسية والمخزونات الاستراتيجية والتعديلية التي تغطي كل الحاجيات خلال الشهر الكريم.

واشار التويتي في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام أن أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة نسبيا حاليا وستحافظ على نفس المستويات، الا أن شركة اللحوم ستقدم عروضا استثنائية خلال الفترات التي تشهد كثافة استهلاكية (أول أيام رمضان، ليلة النصف وليلة 27 من رمضان) لتوفير كميات اضافية بأسعار تفاضلية لا تتجاوز 25 دينار حاليا.

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