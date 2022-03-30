وليد جلاد يدعو رئيس الجمهورية الى حل البرلمان بالطرق الدستورية..

أكّد النائب المجمّدة مهامه وليد جلاد، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، أنّ الجلسة العامة لمكتب مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته، قانونية على اعتبار أنّ الفصل 80 من الدستور شدّد على أنّ “مجلس نواب الشعب (البرلمان) يعتبر في حالة انعقاد دائم”.

وتابع وليد جلاّد في تصريح لموزاييك قائلا: “لقد أجبرنا قيس سعيّد على ذلك، لقد حاولنا معه كثيرا.. المحاولات انطلقت منذ شهريْ جويلية وأوت، مددنا له أيادينا لتمكينه من كلّ الحلول الدستورية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، إلاّ أنّه رفض اليدّ التي مُدّت له”.

وشدّد جلاّد على أنّه لو تمّ تنظيم حوار وطني لما وصلت البلاد لما عليه اليوم، داعيا في هذا الصدد قيس سعيّد إلى “حلّ مجلس نواب الشعب بالطرق الدستورية، وتأمين الانتقال الديمقراطي وتفويض الصلاحيات لمؤسسة الحوار الوطني”.