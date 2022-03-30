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امطار رعدية متفرقة هذه الليلة تكون غزيرة بالشمال ومحليا الوسط

2022/03/30 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

يتسم الطقس هذه الليلة بنزول أمطار متفرقة ورعدية ومن المنتظر أن تكون، احيانا، غزيرة بالشمال ومحليا الوسط مع إمكانية تساقط البرد وظهور الصواعق باماكن محدودة.

وشدد المعهد الوطني للرصد الجوي على ان شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل وأثناء مرور السحب الرعدية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة وان النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 10 و15 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 16 و21 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 30 بالبرمة وبرج الخضراء في حين يكون البحر شديد الاضطراب.

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