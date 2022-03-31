بعد حلّ البرلمان: منصف المرزوقي يوجّه رسالة الى الأمن والقضاء

علق الرئيس الأسبق للجمهورية منصف المرزوقي، اليوم الخميس 31 مارس 2022، على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل مجلس النواب، مؤكدا أن “لا شيء سيتغير بحلّ البرلمان”.

وأضاف المرزوقي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك، أن “اليوم مسؤولية القوات العسكرية والأمنية ان تختار بوضوح مع من تقف: مع الدولة، مع الدستور، مع المصلحة العليا للوطن… أم مع رجل خدع ناخبيه..”.

وتابع: “اليوم مسؤولية القضاء والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والديمقراطيين الحقيقيين لإيقاف الانقلاب ..”.

كما دعا مجلس النواب إلى مواصلة أعماله والسعي لجمع النصاب لعزل الرئيس، مؤكدا على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سريعة.