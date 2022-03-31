تفاصيل تفكيك خلية إسناد للعناصر الإرهابية بجبال القصرين..

تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، بعد توفر معلومات إستعلاماتية خلال الأيام الفارطة، من كشف وتفكيك خلية دعم وإسناد بجهة القصرين تتولى تقديم الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم إرهابي متحصنة بالفرار بجبال القصرين.

كما تمكنت الفرقة المذكورة من حجز وسائل ومعدات إلكترونية والاحتفاظ بـ04 عناصر على ذمة هذه القضية، وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة أف أم.

وقد تمّت هذه العملية الاستباقية إثر القيام بمتابعة فنية وميدانية دقيقة بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.