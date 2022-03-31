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أكثر من 30 نائبا تلقوا دعوة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب..خبر_عاجل

2022/03/31 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشف رياض الشعيبي القيادي في حركة النهضة، اليوم الخميس 31 مارس 2022، أن أكثر من 30 نائبا تلقوا دعوة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب، في القضية المتعلّقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، مرجّحا أنّ القائمة ستمتد لتشمل كلّ من حضر الجلسة الافتراضية يوم أمس.

وفي تعليقه على قرار “حلّ البرلمان”، قال الشعيبي إنّ هذه الخطوة ستُصيب البلاد بشلل، معتبرا أنّ “رئيس الدولة قيس سعيّد يستعمل “سلطة الأمر الواقع” لفرض مشروعه، خلافا إلى أنّه “انفرد بالسلطة ورفض الحوار” مع كلّ الأطراف الفاعلة في البلاد.

وشدّد الشعيبي في تصريح لموزاييك على أنّه “يحقّ لنواب البرلمان (المنحلّ) الاجتماع واتخاذ قرارات لها شرعية”، وطبقا لذلك “تقرّر إنهاء الإجراءات الاستثنائية، على حدّ قوله.

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