المصري محمد صلاح يلمح لاعتزال اللعب دوليا

وجه قائد منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول الإنقليزي رسالة إلى اللاعبين بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022) أرسل من خلالها إشارات واضحة في نيته في اعتزال اللعب دوليا.

وقال محمد صلاح داخل حجرات الملابس عقب اللقاء: “أبلغت اللاعبين قبل مواجهة الإياب أنني فخور باللعب معهم وهم من اكثر العناصر رجولة الذين لعبت معهم”.

واضاف صلاح “لحقت في فترة سابقة بالجيل السابق مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ثم عبد الله السعيد والجيل التالي وسعيد بالجيل الحالي”.

وشدد صلاح “فخور باللعب معكم وكان شرفا لي وما حدث لا يمكن لأي أحد التدخل فيه لأنها ركلات ترجيح ولثاني مرة”.

واختتم صلاح رسالته: “لا يوجد الكثير من الكلام الذي يمكنني قوله ولكن كان شرفا لي اللعب معكم سواء كنت موجود بعد ذلك أو لا”.

وأوضح لاعب ليفربول الإنقليزي أن الخسارة من السنغال وفقدان بطاقة التأهل لـ كأس العالم “درس نتعلم منه اليوم”.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم بركلات الترجيح في المرتين.