ماهر مذيوب:”رئيس البرلمان و نائبيه ومساعديه بخير”

في بيان رسمي: هكذا علقت النهضة على حل البرلمان..خبر_عاجل

عاجل: استدعاء هذا النائب للتحقيق..

إمكانية عقد لقاء روسي أوكراني جديد خلال أسبوعين..وزير الخارجية التركي يكشف..

إصابة 11 شخصا في تصادم حافلتين على مستوى منطقة الشعال بصفاقس..خبر_عاجل

2022/03/31 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أسفر حادث مرور جد عشية اليوم الخميس، بمنطقة الشعال، على بعد حوالي 15 كلم عن معتمدية المحرس التابعة لولاية صفاقس، بين حافلتين، عن إصابة 11 راكبا بجروح متفاوتة.

وتتمثل صورة الحادث، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، حاتم البوبكري، وكالة تونس أفريقيا للانباء، عن تصادم حافلة تابعة للشركة الوطنية للنقل البري وحافلة خاصة، كانت تحمل ركابا في رحلة إلى بن قردان.

وأضاف ذات المصدر أن عدد الركاب بين الحافلتين كان في حدود ال40 راكبا، وعدد المصابين كان في صفوف ركاب كلا الحافلتين، مشيرا إلى أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بالمحرس، باستثناء حالة تم نقلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn