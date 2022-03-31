إصابة 11 شخصا في تصادم حافلتين على مستوى منطقة الشعال بصفاقس..خبر_عاجل

أسفر حادث مرور جد عشية اليوم الخميس، بمنطقة الشعال، على بعد حوالي 15 كلم عن معتمدية المحرس التابعة لولاية صفاقس، بين حافلتين، عن إصابة 11 راكبا بجروح متفاوتة.

وتتمثل صورة الحادث، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، حاتم البوبكري، وكالة تونس أفريقيا للانباء، عن تصادم حافلة تابعة للشركة الوطنية للنقل البري وحافلة خاصة، كانت تحمل ركابا في رحلة إلى بن قردان.

وأضاف ذات المصدر أن عدد الركاب بين الحافلتين كان في حدود ال40 راكبا، وعدد المصابين كان في صفوف ركاب كلا الحافلتين، مشيرا إلى أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بالمحرس، باستثناء حالة تم نقلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس