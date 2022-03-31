الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين ينبه “من خطورة انحراف حملة مقاومة الاحتكار من هدفها لتصبح تضييقا على الاف التجار

نبه الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين مما ما وصفه “بخطورة انحراف حملة مقاومة الاحتكار والمضاربة عن هدفها” وتجاوزه ليصبح “تضييقا” على مختلف التجار الذين يعدون بالالاف وذلك في ظل غياب تام للمشاريع التنموية المشغلة .

ودعا الاتحاد الجهوي في بيان بيان اصدره بداية الاسبوع الجاري المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل السلط المتدخلة في الحملة الى تنفيذها في اطارها القانوني دون مس بالتدفق العادي للسلع الاساسية على الاسواق .

كما دعا السلط الجهوية والمركزية الى التعاطي السريع مع حالة الاحتقان المتنامية في الجهة والتي تنذر بتوترات اجتماعية تهدد الاستقرار والسلم المدنيين وذلك بايجاد بدائل تنموية حقيقية ودائمة والتعجيل بتنفيذ مختلف المشاريع المتفق عليها مع الحكومات السابقة.

و اصدرت 8 جمعيات ببن قردان بيانا لفتت فيه الى الوضع الاجتماعي المحتقن الذي من شانه ان يمس من السلم الاجتماعي معربة عن رفضها سياسة التضييق على تجار بن قردان نظرا لارتباط قوت اهلها بالتجارة البينية منذ سنين مع ليبيا .

ودعت الجمعيات في بيانها السلط الى ضرورة الالتفات الى الجهة والاسراع بانجاز المشاريع التنموية الكبرى لتوفير مواطن شغل .