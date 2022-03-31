توننداكس ينهي جلسة الخميس على ارتفاع بنسبة 20ر0 بالمائة

ارتفع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس”، الخميس، عند الاغلاق، بنسبة 20ر0 بالمائة ليدرك 89ر7107 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

واستحوذ الاتحاد الدولي للبنوك على 624ر0 مليون دينار من تداولات السوق البالغ حجمها 5ر2 مليون دينار وأقفل سهم البنك على ارتفاع بنسبة 07ر0 بالمائة عند مستوى 400ر14 دينار.

وتصدر سهم “مونوبري”، قائمة الارتفاعات، بنسبة 6ر4 بالمائة ليقفل عند مستوى 890ر3 دينار في حين ارتفع سهم المعامل الآلية بالساحل بنسبة 4ر4 بالمائة لينهي الحصة على سعر 190ر1 دينار.

وتراجع سهم “نيوبودي لاين” بنسبة 5 بالمائة الى مستوى 100ر6 دينار في حين تراجع سهم الشركة التونسية لاسواق الجملة بنسبة 6ر1 بالمائة منهيا الجلسة عند سعر 800ر4 دينار.