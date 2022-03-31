امطار متفرقة متوقعة بالوسط هذه الليلة

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي نزول بعض الأمطار المتفرقة بالوسط وحالة صحو مرتقبة ببقية الجهات هذه الللية في حين تشهد ولايات الشمال، صباح غد الجمعة، نزول امطار ضعيفة.

وأشار المعهد الى ان شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل وان النشرات التحذيرية تظل سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وأن البحر يكون شديد الاضطراب.

وبين المعهد أن الحرارة ستتراوح ليلا بين 11 و15 درجة بالشمال والوسط، وتهبط الى مستوى 9 بالمرتفعات، وتكون ما بين 18 و22 درجة بمناطق الجنوب.

وتشهد ولايات بنزرت وتونس العاصمة ونابل وزغوان وباجة والمهدية وسوسة، نزول امطار صعيفة وظهور سحب احيانا كثيفة في حين تعرف ولاية قابس هبوب رياح رملية.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعه، صباح غد الجمعة، بين 13 درجة بولاية الكاف و 25 درجة بمنطقة برج الخضراء الواقعة أقصى الجنوب وتبلغ الحرارة 17 درجة بتونس العاصمة.