ساوثغيت: إنغلترا يمكنها الفوز بكأس العالم إذا…

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنقلترا إن فريقه يمكنه الفوز بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر هذا العام لكن ذلك يتطلب منه أن يقدم أداء “يقترب من الكمال”.

وصعدت إنقلترا لنصف النهائي في النهائيات السابقة في روسيا في 2018 كما وصلت لنهائي بطولة أوروبا العام الماضي لكنها خسرت أمام إيطاليا.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن ساوثغيت قوله أمس الخميس “قلنا للمنتخب هذا الأسبوع.. إذا كان بوسعنا الوصول لنصف النهائي فإن بوسعنا التأهل للنهائي وفعلنا. وإذا كان بوسعنا الوصول للنهائي فإننا نستطيع الفوز باللقب. وتحقيق هذا أمر غاية في الصعوبة وسيتطلب منا هذا أن نكون أقرب ما يكون إلى الكمال. هذا هو التحدي الذي نواجهه حتى قبل التوجه إلى قطر لأنه يتعين علينا أن نكون في الوضح الصحيح قبل ذلك”.

ومن المقرر سحب قرعة النهائيات المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وستقام البطولة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر القادمين.

وتوجت إنقلترا بكأس العالم مرة واحدة في 1966 عندما هزمت ضيفتها ألمانيا الغربية في المباراة النهائية في ملعب ويمبلي اللندني الشهير.

وأضاف ساوثغيت “بالتأكيد يحظى فريقنا بالاحترام وأعتقد أننا أصبحنا فريقا تسعى بقية الفرق لتجنب مواجهته. لكن هذا له سلبياته أيضا لأن بعض الفرق ستستعد لمواجهتنا بصورة مختلفة”.